Heinz Hoenig im "Dschungelcamp": Das sagen Fans zur Wahl von RTL

Auf Instagram löste die Ankündigung verschiedene Reaktionen aus. Am lautesten sind die Stimmen der Kritiker, die vor allem auf das Alter und die körperliche Verfassung des 72-Jährigen hinweisen. "So jemand darf doch am Ende wieder nirgends an einer Prüfung teilnehmen", kommentiert eine Userin und bekommt dafür fast 1000 Likes. Ähnlich sieht es ein anderer Nutzer, der schreibt: "Wieder eine Person die nach 3 Tagen aus medizinischen Gründen das Camp verlassen muss". Über 500 andere User stimmen ihm zu. Solche und ähnliche Kommentare finden sich auf Instagram immer wieder.

Demgegenüber stehen jedoch auch viele Zuschauer, die sich über das bekannte Gesicht freuen und kein Problem mit Heinz Hoenigs Alter zu haben scheinen. "Das ist prima, ich mag den echt gern, ein toller Schauspieler", meint zum Beispiel eine Userin. Vor allem kommt auch eins gut an: Heinz Hoenig ist kein klassisches Reality-Sternchen, sondern ein großer Name der deutschen TV-Welt. Das würdigen viele Zuschauer. Kommentare wie "Endlich mal ein STAR", "Mein König von St Pauli" und "Das ist wenigstens mal ein richtiger Promi" häufen sich unter dem RTL-Post. Besonders süß: Heinz' Ehefrau Annika schreibt ebenfalls einen Kommentar: "Wir sind jedenfalls sehr stolz auf dich und werden dich unterstützen! Egal, was andere darüber denken! ❤️ Love you. Die Jungs und ich sind an deiner Seite!"