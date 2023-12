"Der Barcelona-Krimi: Absturz": Kritik zur achten Folge mit Clemens Schick

Recht merkwürdig jedoch, dass sich Xavi nicht an die Anführerin der Clique von einst erinnern kann (oder will?). Nun ja, die Drogen. Die Kamera (Ralf Noack, Regie: Andreas Herzog) zeigt in "Der Barcelona-Krimi: Absturz" mit subjektivem Blick und teils ohne Schnitt die ravende Partygesellschaft so, dass einem in den ersten zehn Minuten schier schwindlig werden kann. Als Sofia Cardona (Edita Malovcic), eine Femme fatale, die noch immer jeden Mann um den Finger wickeln kann, vergeblich in Xavi die Erinnerungen an früher zu wecken versucht, kommt es zu einem ersten Kussversuch zwischen den beiden.