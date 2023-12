"Are You The One?" - Kandidat wird von Sophia Thomalla bloßgestellt

Wie würde Sophia Thomalla so schön sagen? „Das gab es bei ‚Are You The One‘ noch nie!“ In dieser Staffel gibt es nicht nur eine Nachrückerin, sondern gleich zwei. Neben Kandidatin Lina, stößt auch Melanie zu den Kandidatinnen und Kandidaten in die Villa. Und nicht nur das: Melanie darf direkt in die Matchbox und zwar mit Eti. Die beiden sind kein ‚Perfect Match‘. „Für mich bedeutet das Ergebnis, dass jetzt ein Abenteuer startet“, freut sich die 23-Jährige.

Krisenstimmung bei Jana und Sidar Die Nachrückerin kommt nicht bei allen gut an. Besonders Jana scheint ein Problem mit Melanie zu haben. „Ich lege mich mit solchen Leuten an. Ich habe mit solchen Leuten immer Stress“, gesteht sie Sidar unter vier Augen. Dabei haben die beiden gerade genug eigene Probleme. Weil Jana auf der nächsten Motto-Party eng mit Ryan tanzt, sinkt Sidars Stimmung auf den absoluten Nullpunkt. „Ich meine es zu einhundert Prozent ernst mit ihr“, betont er gegenüber Lina. Blöd nur, dass er das Lina und nicht Jana sagt, denn die versteht die Welt nicht mehr. „Wir sind nicht verheiratet, was ist mit dem?“ Da bahnt sich offensichtlich die erste Krise im Paradies an. Noch dicker kommt es für Sidar in der folgenden Matching-Night.

Sophia Thomalla droppt Geheimnis Sophia Thomalla lässt es sich nicht nehmen, Sidars kleines Geheimnis genüsslich vor Jana auszuplaudern. „Sidar, du hast heute Julia gesagt, dass du dich in Jana verliebt hast. Ist das so?“ Ups, davon wusste Jana mal wieder nichts. Geschockt blickt sie Sidar an, der kleinlaut gesteht: „Ja, habe ich gesagt.“ Für Jana nicht gerade das schönste Liebesgeständnis ihres Lebens: „Ich hätte es schöner gefunden, wenn er mir das so gesagt hätte. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich kann noch nicht sagen, dass ich für ihn so viel empfinde gerade nach einer Woche.“ Autsch, das hat gesessen. Doch wie heißt das Sprichwort so schön: Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Vier Lichter gehen an, die Gruppe ist überwältigt und Sophia Thomalla happy: „Ich habe nichts zu meckern!“

Sidar schießt scharf gegen Edda Zurück in der Villa, wartet schon das nächste Problem, in das erneut Sidar involviert ist. Gegenüber Edda betont er: „Ich finde dich komplett Katastrophe. Wie du dich verhältst, finde ich Katastrophe.“ Sie habe sich in der Villa innerlich wie äußerlich hässlich gemacht. Sidars Worte hallen nach und Edda kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Trost gibt es von Maja: „Wir sind Power-Frauen!“ Immerhin kann Edda am nächsten Tag ihre Differenzen mit Ryan klären. Die lockere Stimmung kehrt langsam zurück. „Ich hätte schon Bock, mit dir auf ein Date zu gehen“, grinst Edda. Für Pia, die sich aufs Abstellgleis gefühlt stellt, ein Dorn im Auge. Zudem kritisiert sie, dass Edda das Verhältnis zwischen ihr und Ryan auf ein rein körperliches reduziert hat.