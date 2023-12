Münsterer "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel": Kritik zum 44. Fall von Thiel und BoerneI

Vor 15 Jahren stürzte Hotte mit einem Flugzeug über dem paraguayischen Dschungel ab. Ureinwohner fanden ihn und nahmen ihn bei sich auf. Über das jahrelange Zusammenleben verfasste Hotte, der sich inzwischen Stan Gold nennt, den Bestseller-Roman "Der Mann, der in den Dschungel fiel". Als frisch gekürter Stadtschreiber von Münster soll er seinen zweiten Roman nun in der alten Heimat verfassen. Wohnen soll er in einer von Boerne zur Verfügung gestellten Wohnung.

Der Professor ist selbstverständlich ganz beseelt von der großen Aufmerksamkeit für seine Person. Stans Agentin Sabina Kupfer (Eva Verena Müller) schlägt ihm gar ein eigenes True-Crime-Projekt vor. Und so sind es in erster Linie Boernes Assistentin Silke Haller ( Christine Urspruch ) und Thiels Kollege Mirko Schrader (Björn Meyer), die sich um die Ermittlungsarbeit kümmern. Doch noch ehe sie den Schuldigen finden, gibt es bereits den nächsten Anschlag auf Stan, der diesmal auch seinen alten Schulfreund Thiel mit reinzieht ...

Ganz wie es sich für einen "Tatort" aus Münster gehört, geizt "Der Mann, der in den Dschungel fiel" nicht mit skurrilen Momenten. Drehbuch-Autor Thorsten Wettcke, der unter anderem auch das Buch zum "Tatort – Des Teufels langer Atem" (2022) schrieb, wählt dafür nicht zuletzt das Motiv der Wiederholung: "Wer ist Pablo?", tönt es so als gleich mehreren Mündern, als Stan von den Racheglüsten seines Erzfeindes erzählt.

Für Regisseur Till Franzen ist "Der Mann, der in den Dschungel fiel" der erste "Tatort". Stilistische Parallelen zu den "Straßenfeger"-Krimis von Edgar Wallace oder Francis Durbridge kommen laut dem 50-Jährigen nicht von ungefähr: "Das hat sich tatsächlich langsam so eingeschlichen. Durch die damals überschaubare Fernsehlandschaft habe ich als Kind alles an Bewegtbild in mich aufgesogen, das irgendwie verfügbar war. Die Straßenfegerkrimis waren natürlich dabei." Das Schöne am Münsteraner "Tatort" sei, "dass es stilistisch kein Korsett gibt und immer andere, neue Genres möglich sind".