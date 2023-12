"Die Comedy Märchenstunde": Hugo Egon Balder lädt Promis zum Impro-Theater ein

Bekannte Märchen mal ganz anders... Promis präsentieren in der "Comedy Märchenstunde" Theaterstücke, die von ihnen auf der Bühne improvisiert werden. Hugo Egon Balder verwandelt sich dabei in einen bösen Wolf.

Steht die Vorweihnachtszeit an, erwarten das Publikum verstärkt heimelige TV-Highlights. Märchenverfilmungen gehören da seit jeher dazu. Auch SAT.1 macht wieder vom Thema Märchen Gebrauch – gepaart allerdings mit einer Portion Humor und Improvisation: "Die Comedy Märchenstunde" geht in eine neue Runde.

Erzähler Uwe Ochsenknecht führt durch die Geschichte

Die Promis müssen berühmte Märchen in Form eines improvisierten Theaterstücks zu Besten geben. Sie folgen dabei also keinem festen Drehbuch, sondern werden von Erzähler Uwe Ochsenknecht durch die Geschichte geführt. In dieser Ausgabe sind "Der Wolf und die sieben Geißlein" dran, nachdem es in der Vergangenheit bereits "Hänsel und Gretel" und "Aschenputtel" komödiantisch an den Kragen ging.