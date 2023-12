SPORT1-Darts-Experte Marijanovic: "Das Spielniveau steigt parallel zum Interesse"

Sie sind nicht nur Darts-Experte bei SPORT1, sondern haben selbst drei Mal an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Wie und wann haben Sie den Sport für sich entdeckt?

Robert Marijanovic: Klassisch in der Kneipe. Meine Eltern hatten eine kleine Gaststätte in Freudenstadt, in der ein Dartautomat stand. Ich habe dort ein wenig gespielt und schnell gemerkt, dass Talent da ist.