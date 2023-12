"Exil": Iris Berben erzählt die unglaubliche, wahre Geschichte einer jüdischen Spionin

"Exil" ist eine Kooperation des Leo Baeck Instituts (LBI) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und wurde von Antica Productions produziert. Das Leo Beack Institut ist eine unabhängige Forschungs- und Dokumentationseinrichtung für die Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums. Seine drei Teilinstitute sitzen in Jerusalem, London und New York City, eine Zweigstelle ist in Berlin. Die Podcast-Folgen basieren auf persönlichen Briefen, Tagebüchern, Interviews und Dokumenten aus dem Archiv des Leo Baeck Institute.

Seit Berben, die sich vom Hippie-Mädchen der Münchner Schickeria der späten 60er-Jahre zur Charakterdarstellerin mauserte, 1967 nach dem Sechstagekrieg erstmals nach Israel reiste, ist sie Aktivistin gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Ihre Auszeichnungen für ihr politisches und soziales Engagement sind so umfangreich wie die für ihr Schaffen als Schauspielerin. 2002 erhielt sie den "Leo-Baeck-Preis", die höchste Auszeichnung des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Dabei könnte man verstehen, wenn ihre Stimme mal stockte – denn die Story von der jüdischen Bibliothekarin, die im Geheimauftrag des "American Jewish Congress" die Nazi-Organisation "Friends of New Germany" unterwandert und ausspioniert, bietet tatsächlich Hollywod-Stoff. Allerdings war der Fall wahr und die Aktion lebensgefährlich.

"Exil" und Iris Berben präsentieren lebendigen Geschichtsunterricht. Packend geschildert und spannender als in der Schule. Man bekommt einen Eindruck von der Faszination, die Hitler Anfang der 30er-Jahre auch in Amerika ausübte. Und vom Engagement derer, die sich vom Hitlerismus bedroht fühlten und seine wahre Gefahr – für die ganze Welt – vorhersahen.

"Eine echt dumme Arierin, von der Art, die sie verdienen", charakterisierte sie eine Nazi-Anhängerin, mit der sie mit anderen Nazi-Kumpels in einem Nachtcafé abhing. Sie flirtete sogar, wie einst Mata Hari, mit ihren Feinden, damit die Tarnung nicht aufflog. Dabei empfand sie Nazis "per se abstoßend".

Die Familie Mendheim wurde auch persönlich vom Nationalsozialismus in der einstigen Heimat getroffen. Drei Mendheims starben in Vernichtungslagern, auch Tante Hulda, die Florences Eltern händeringend baten, nach Amerika zu kommen, überlebte nicht.

War Florence Mendheims geheime Arbeit ein Erfolg? Am 20. Februar 1939 hielt der "Amerikadeutsche Bund" eine Kundgebung in New York ab. 20.000 Nazis strömten in den Madison Square Garden und lauschten den Hetzreden des Vorsitzenden Fritz Kuhn. Es war kein ungetrübter Abend. Denn draußen standen 100.000, die gegen die Nazis demonstrierten. Florence Mendheim, sagt iris Berben, hätte das Bild gefallen, wenn sie da war.