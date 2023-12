Erfolgreichste TV-Sendungen 2023! Das sind die TV-Tops des Jahres

Das TV-Jahr 2023 ist fast vorüber. Somit ist es Zeit für einen Blick auf einige Highlights, die es bereithielt – darunter das Dschungelcamp und die letzte „Wetten, dass…?“-Sendung mit Thomas Gottschalk.

Jahresbeginn mit dem Dschungelcamp Traditionell kommen Fans von Reality-Shows Anfang des Jahres auf ihre Kosten. Und auch 2023 startete das TV-Jahr mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Bereits zum 16. Mal verfrachtete RTL mehrere halbwegs prominente Personen in den Dschungel von Australien. Unter anderem waren die Schauspielerin Jana Pallaske, die Moderatorin Verena Kerth und die Models Papis Loveday und Tessa Bergmeier dabei. In der Finalsendung standen Lucas Cordalis, Gigi Birofio und Djamila Rowe zur Auswahl. Die Zuschauer entschieden sich letztlich für Rowe, die damit Dschungelkönigin wurde. Und RTL konnte sich beim Finale über eine Quote von rund 4,5 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 26,3 Prozent freuen.

Europäischer Musikwettbewerb Zu einem neuerlichen Quotenerfolg wurde für die ARD der European Song Contest. Die Ausgabe von 2023, die am 13. Mai stattfand, gewann die Schwedin Loreen mit dem Song „Tattoo“, die damit ihren Sieg von 2012 wiederholte. Der deutsche Beitrag „Blood & Glitter“ von der Band Lord of the Lost landete auf dem 26. und somit letzten Platz. Dennoch schalteten über 7,4 Millionen Menschen die Sendung ein, was einen Marktanteil von 35,8 Prozent bedeutete.

Erfolgreiche Basketball-Weltmeisterschaft In einem Jahr ohne Welt- und Europameisterschaften im Fußball, konnte mit Basketball endlich mal eine andere Sportart im TV glänzen. Der Anlass war die Basketball-WM im August und September 2023. Die deutsche Mannschaft, die bei der Europameisterschaft 2022 die Bronzemedaille geholt hatte, ging mit der Ambition ins Turnier, erneut eine Medaille zu gewinnen. Doch mit dem Ausgang der WM hätte vorher trotzdem niemand gerechnet. Denn die deutsche Mannschaft besiegte nicht nur im Halbfinale den haushohen Favoriten USA, sondern setzte sich im Endspiel gegen Serbien sogar die Krone auf. Nachdem von den deutschen Spielen zuvor lediglich Zusammenfassungen im Free-TV gezeigt wurden, übertrug das ZDF das Finale am 10. September 2023 live – und erzielte damit respektable Quoten. Mehr als 4,6 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten sich die sportliche Sensation an.