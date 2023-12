Streaming-Tipp "Boom Boom Bruno": Ben Becker zwischen Saufen, Stripclub und Sexismus

Appell an Präsident Biden

Cynthia Nixon fordert humanitäre Hilfe und tritt in Hungerstreik

Der Nahost-Konflikt hat die ganze Welt erschüttert. Der Terror, den Israel erlebte, ist so grausam, wie die aktuelle Lage im Gazastreifen. "Sex And The City"-Star Cynthia Nixon fordert humanitäre Hilfe und einen Waffenstillstand. Dafür ist die Schauspielerin nun in den Hungerstreik getreten und versucht so Präsident Joe Biden zum Handeln zu bewegen.

