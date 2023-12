"Bachelor in Paradise": Mega-Zoff und freiwilliger Exit in der "Nacht der Rosen"

In einem Vier-Augen-Gespräch konfrontiert sie ihn mit den Vorwürfen. „Ich bin hier nicht, um eine Show zu machen“, betont der Hamburger. Cecilia kann das nicht glauben. „Der Junge labert einfach nur Bullshit. Ich finde ihn dumm“, erzählt sie Franzi. Zu den bevorstehenden Dream-Dates sollen nach Möglichkeit nur Pärchen, die sich ernsthaft füreinander interessieren. In der „Nacht der Rosen“ lehnt Franzi deshalb Hannes‘ Rose ab.

Dennis packt freiwillig die Koffer

Dennis bricht die Show ab Für Dennis ist das Maß dagegen voll. Er fährt vor der nächsten „Nacht der Rosen“ freiwillig nachhause. Der Grund: Seine Herzensdame Colleen zeigt kein großes Interesse an ihm. Die Blondine nähert sich stattdessen immer mehr Armin an. „Wir gehen hier Step by Step. Wo das noch so hinführt, weiß ich nicht“, verrät Colleen. Zumindest führt es die beiden an diesem Abend gemeinsam in ein Bett – Ein Stich ins Herz für Dennis, der kurzentschlossen die Koffer packt: „Es sollte nicht sein!“