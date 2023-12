Matthias Schweighöfer verliert bei "WSMDS": "Es ist besser nicht zu moderieren, als falsch zu moderieren"

Fast wirkte der zuvor zweimal erfolgreiche Show-"Dieb" Matthias Schweighöfer erleichtert, dass er nicht zum dritten Mal nacheinander die Moderatorenrolle übernehmen muss. Nach einer genialisch durchgedrehten Vorwochenshow, die allen ans Zwerchfell und an die Substanz gegangen war, war nun nicht gerade die Luft raus. Aber die herrlich-beknacktesten Ideen waren womöglich doch bereits verbraucht. Was nicht heißt, dass es auch nur im Ansatz erwartbar und konventionell zuging.

Schweighöfer versprach nach einem wilden Rave-Intro die "Show der 100 Emotionen". Als es einmal auf seinen Befehl hin traurig werden musste, führte das bei Joko Winterscheidt zu einem schmerzhaften Unfall mit dem Mentholstift. Winterscheidt schmierte sich das an Filmsets beliebte Tool zur Tränenproduktion nicht unters, sondern ins Auge und schrie dann vor Schmerz und vor Selbstverachtung: "Ich bin so dämlich!"

Kaum Kampfgeist beim Finalgegner

Schlauer als Wildcard-Kandidatin Nataly (Krankenpflegerin aus Berlin) und Filmemacher Florian David Fitz, die nach den Gewinnstufen 1 und 2 ausschieden, war er aber allemal. In der obligatorischen letzten Rubrik vor dem Finale (Titel: "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen") vervollständigte er den Lückentext aber weniger erfolgreich als Hazel Brugger. Auch weil der ProSieben-Star eine der erfolgreichsten Sitcoms in der Geschichte seines Heimatsenders nicht benennen konnte: "Two and a Half Men".