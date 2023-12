Lena Meyer-Landrut wieder in Notaufnahme: "Ich liege flach wie schon lange nicht mehr"

Der nächste Post, eine Instagram-Story bestehend aus einem einzigen Bild, zeigte den absoluten Kontrast: Meyer-Landrut in einem leeren Krankenhausflur, nicht in schicker Robe, sondern in Schlabberpulli und Leggins. Das Antlitz nicht perfekt geschminkt, sondern müde. Deshalb stellte sie den Text zum Foto wohl auch direkt über ihr abgespanntes Gesicht: "Kurzer Reality Check. Nach diesem wie ich finde wirklich wunderschönen Foto zum 2. Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und lieg jetzt flach wie schon lange nicht mehr."