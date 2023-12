Beim "perfekten Dinner" aus Lübeck wird deftig-gutbürgerlich gekocht: "Dicke Soßen und Geschmacksraketen"

Jennys Herzensgerichte mit eindeutig deftig-gutbürgerlicher Note samt Regionalbezug mit Marzipan-Eis und (gekaufter) Karamellsauce aus Lübeck erfreuen die Gäste jedoch nur teilweise. Die Suppe zur Vorspeise hätten sich einige "dicker" gewünscht, die mit Mehlschwitze gebundene Rotweinsauce zum Hauptgang jedoch nicht – die erinnert Jürgen "eher an Cocktailsauce" und Megi gar an eine "Fertigmischung".

Glück auch für Jenny ("Mein Nachtisch überrascht mich selbst"), die sich zuvor in erbarmungsloser Selbstkritik übte. "Beim Probekochen ist immer alles gut gegangen, und jetzt das", warnt sie die Gäste vor. Damit meint sie vor allem die Putenschnitzel für die Rouladen, die in der Pfanne einfach nicht gar werden wollen und am Schluss zu trocken geraten.

Doch die jüngste Teilnehmerin erzielt am Schluss solide 29 Punkte und nicht nur Jans ("Jennys Ruhe zeugt von Reife") und Jürgens ("Ich hätte in dem Alter weder das Kochwissen noch den Mut gehabt") Respekt. Die Runde hat sie in jedem Fall gut in Schwung gebracht, so dass Regina das Herzensmotto direkt erweitert: "Wenn man uns Nordlichter ins Herz geschlossen hat, sind wir die Besten."