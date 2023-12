"Bauer sucht Frau": Steffen lässt seine Hofdame am Bahnhof stehen

Voller Vorfreude startet Kathrin in die Hofwoche mit Steffen. Doch nach der Begrüßung am Bahnhof stehen die beiden vor einem großen Problem: Steffens Luxus-Sporwagen ist zu klein für Kathrin und Koffer.

Susanne kann sich kein "Rentnerleben" vorstellen Dietrich-Max-Helmut und seine Herzensdame Susanne verbringen die Zeit auf dem Hof nicht nur bei den Pferden, sondern auch in der Küche. Hier zeigt die Blondine ihrem Bauern, wie man Käsekuchen in der Mikrowelle zubereitet. Das begeistert nicht nur den Landwirt, sondern auch Susanne. „Ich kröne mich zur Mikrowellen-Queen!“ Eine kleine Unstimmigkeit gibt es allerdings doch. Susanne ist das Rentnerleben ihres Bauern etwas zu unspektakulär. „Ich bin leicht hyperaktiv. Da in dieses Rentnertum reinzukommen dauert glaube ich, bis man sich da gesetzt hat“, befürchtet die 61-Jährige. „Was mich in dem Ganzen unsicher macht, dass sie ein bisschen wechselhaft ist. Sie genießt die Ruhe, braucht aber auch Action“, sorgt sich der Pferdeliebhaber. Ob das noch zu größeren Problemen führen könnte?

Erster Kuss unter Wasser

In der Belgischen Eifel wird es hoch romantisch. Nach der harten Arbeit im Kuhstall, entspannen Patrick und Sarina zu zweit im Nachbar-Pool. Die beiden gehen direkt auf Tuchfühlung und es kommt zum ersten Kuss unter Wasser. „Der erste Kuss war wunderschön. Es war traumhaft“, schwärmt Sarina. „Es hat einfach gepasst, das muss man ausnutzen, um zu zeigen, was man fühlt“, meint Patrick. Zwischen den beiden stimmt die Chemie.

Auch bei Hannes und Jenny knistert es. Die Arbeit auf dem Heuboden gerät schnell in Vergessenheit, als die zwei sich im trockenen Stroh näherkommen. „Beim ersten Kuss hatte ich schon ein Kribbeln im Bauch“, sagt Hannes und auch Jenny ist hin und weg von ihrem Bauern: „Der erste Kuss hat sich schon krass angefühlt. Mir wird immer mehr klar, dass es der perfekte Partner sein könnte, wenn es so weiterläuft.“

Kathrin wird am Bahnhof stehengelassen

Von dieser Sichtweise ist Kathrin noch weit entfernt. Ihre Hofwoche mit Kuhhalter Steffen beginnt erst noch. Der 42-Jährige will seine Hofdame beeindrucken und holt sie deshalb mit seinem heiß geliebten Sportwagen vom Bahnhof ab. Doch es gibt ein Problem: Kathrin und ihr Koffer passen nicht beide in das Luxus-Auto. „Sekt hast du, Blumen hast du. Ich fahre schnell den Koffer heim, dann hole ich dich“, beschließt Steffen. Gesagt, getan – Steffen braust mit Kathrins Koffer davon.

Die muss sich nun die Wartezeit allein mit einer Flasche Sekt am Bahnhof vertreiben, verzeiht ihrem Bauern aber schnell. Der nächste Schock wartet dann nach der Ankunft auf dem Hof. Kathrin bekommt zwar ein eigenes Zimmer in Steffens Wohnhaus, darin steht aber kein Kleiderschrank, sondern nur ein Bett mit Beistelltisch. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen unbeschwerten Start in die Hofwoche.

Romantisches Wiedersehen zwischen Christoph und Lisa Ökobauer Christoph ist dagegen voller Vorfreude. Nach langer Abwesenheit sieht er endlich seine Hofdame Lisa wieder, die die Hofwoche wegen Uniprüfungen schon nach drei Tagen abbrechen musste. „In der Zwischenzeit haben wir täglich geschrieben, viele Fotos und Videos geschickt. Wir sind gut auf einer Wellenlänge“, verrät Christoph. „Es ist sehr schön, ihn wieder in natura zu sehen und nicht am Telefon“, schwärmt Lisa. Die ist nicht mit leeren Händen gekommen. Für ihren Bauern, der eine Leidenschaft fürs Putzen hat, gibt’s nicht nur ein Deko-Kissen, sondern auch einen Staubwedel in Form einer Biene. Denselben Humor teilen die beiden schon einmal und so steht dem zweiten Teil der Hofwoche nichts mehr im Weg.