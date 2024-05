"Make Love, Fake Love": Großer Knall im Finale - Fans schockiert

Die zweite Staffel von "Make Love, Fake Love" ist mit der Ausstrahlung des großen Finale auf RTL + am Dienstag um 00:00 Uhr zu Ende gegangen. Antonia hat sich für einen Mann entschieden. Ihre Wahl macht viele Fans fassungslos.

Es war ein auf und ab der Gefühle für Antonia. Von Anfang an hat sich die 24-Jährige zu Xander hingezogen gefühlt. In der letzten Folge konnte der seine Lüge aber nicht mehr weiter aufrecht erhalten. Unter Tränen gestand der Antonia, dass er eigentlich vergeben ist. Freundin Lisa hat die Beziehung nach den Bildern der letzten Tage zwar schon längst beendet, davon wusste Xander bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts.

Xander gesteht Antonia die Wahrheit In einem Gespräch unter vier Augen beichtet Xander Antonia die Wahrheit. Die ist fassungslos: "Du hast mit den Gefühlen von zwei Frauen gespielt und hast sogar noch auf deine Mutter geschworen!" Ob er sich denn in sie verliebt habe, will Antonia noch wissen. "Ich weiß es nicht", gibt Xander zu. Auch Marcel und Nico zeigen sich von Xanders Lüge schockiert. "Wer will so einen Mann schon haben?", fragt sich Nico, der sicher ist, dass Xander im Finale keine großen Chancen mehr auf einen Sieg hat. Ähnlich dachten sich das wohl auch viele Fans. Schließlich wirkte Antonia auf den Einzeldates am Folgetag mit Nico und Marcel glücklicher, als mit Xander.

"Ich folge meinem Herzen" Am Abend stand dann schließlich die letzte Entscheidung an. Moderatorin Janine Ullmann stand Antonia zur Seite. "Ich folge einfach meinem Herzen und ich habe mich hier wirklich in jemanden verliebt, mit dem ich hier gemeinsam rausgehen möchte. Deshalb habe ich mich für Xander entschieden", erklärte Antonia ihre Wahl, die viele Zuschauer und Zuschauerinnen schockierte. „Ich hätte schwören können, dass sie Marcel nimmt“, schreibt ein Fan auf dem offiziellen Instagram-Account von RTL +. "Ich schaue seit Jahren TrashTV und war noch nie so schockiert wie gerade", schrieb eine weitere Zuschauerin.