„Kampf der Realitystars“: Geld-Drama und Tränen - Zwei Promis fliegen in Folge 7

Drei Promis feiern ihr Comeback

Nach dem die Sala-Bewohner und Bewohnerinnen ihr Bestrafungsspiel absolviert hatten, gab es eine ganz besondere Überraschung. Drei Promis durften zurück in die Sala. Wer, das entschied eine Challenge. Die Ausgeschiedenen mussten so lange wie möglich auf einem Podest stehen. Zuletzt auf einem Bein und mit Gewichten in der Hand. Nach einigen Stunden kristallisierten sich die Gewinner: Colleen, Noah und Isi freuten sich über ihre zweite Chance und sprangen überglücklich in den Pool. Für Colleen war die Freude allerdings schnell wieder vorbei. Sie hatte ihren Fuß versehentlich einmal abgesetzt, also rückte Theresia für sie nach. Die konnte ihr Glück kaum fassen: „Das ist einfach ein unglaublich phänomenaler Schlag der Freudensprünge für mich, dass das wirklich geklappt hat!“