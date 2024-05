Beim Bundesliga-Relegation schauen weniger Fans im TV zu

Das Relegationshinspiel zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf holte sich auf SAT.1 den Quotensieg in der jungen Zielgruppe. Doch im Vergleich zum letzten Jahr waren deutlich weniger Zuschauer dabei. Auch das WM-Aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf ProSieben konnte überzeugen.

Die Einschaltquoten Zwei Spiele, die über das Erreichen des gesamten Saisonsziels entscheiden: Die Relegation ist ein Nervenkrieg, den dieses Jahr Bundesligist VfL Bochum und Zweitligist Fortuna Düsseldorf austragen. Am Donnerstagabend fand das Hinspiel statt und die Fortunen verschafften sich mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg im Ruhrstadion eine fantastische Ausgangslage für das Rückspiel in Düsseldorf (Montag, 20.30 Uhr, SAT.1). Die Relegation errang am Donnerstag dann auch den Tages-Quotensieg in der jungen Zielgruppe, allerdings fieberten auf SAT.1 deutlich weniger Fans mit als vergangenes Jahr.

In der ersten Halbzeit erreichte das Duell in Bochum insgesamt 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,9 Prozent in der jungen Zielgruppe. Nach dem Seitenwechsel stieg der Anteil bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf sehr gute 21,2 Prozent, 3,77 Millionen Fußballfans schauten zu (Gesamtmarktanteil 16,4 Prozent).

Live-Sport auf ProSieben Im Vorjahr war das Interesse an der Ausstrahlung jedoch deutlich höher. Damals trafen mit dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV zwei Traditionsvereine mit noch größerer Fanbase aufeinander, was sich auch in den Zahlen niederschlug: Der Marktanteil stieg damals im Laufe des Abends auf über 30 Prozent, über fünf Millionen Fans fieberten vor dem Fernseher mit.

Viele verfolgten das diesjährige Relegations-Hinspiel auch auf Sky: Die Pay-TV-Plattform konnte eine Reichweite von 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vorweisen. Daraus resultierte ein zufriedenstellender Marktanteil von 2,9 Prozent.

Live-Sport gab es auch auf ProSieben zu sehen: Das WM-Aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft erreichte im letzten Drittel ab 18:09 Uhr im Schnitt 980.000 Sportbegeisterte, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf sehr gute 14,2 Prozent. Bereits zuvor wusste die Partie gegen die Schweiz zu überzeugen, in den ersten beiden Dritteln erreichte ProSieben Marktanteile von 12,0 und 13,1 Prozent.