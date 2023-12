"Report Mainz: 3 Zimmer, Küche, Schimmel": Kritik zur ARD-Reportage über den akuten Wohnungsmangel

Es fehlt an Wohnraum in Deutschland. Die ARD-Reportage sucht nach den Ursachen für das Problem, das noch größer werden, zu scheint. Dabei gibt es immer mehr Immobilien, die verwahrlosen und leer stehen. Wie kann das sein?

In Deutschland herrscht Wohnungsnot. 700.000 Wohnungen fehlen aktuellen Studien zufolge; vor allem an Sozialbauten und günstigem Wohnraum mangelt es. Umso erschreckender sind die Umstände, von denen Niklas Maurer und Thomas Schneider in der ARD-Sendung "Report Mainz: 3 Zimmer, Küche, Schimmel" berichten. Zahlreiche Häuser verkommen hierzulande jährlich zu Schrottimmobilien. Schäden werden ignoriert, Hausverwaltungen und Vermieter unterstützen die verzweifelten Bewohner nicht. Wer kann, kündigt – und zieht aus. Neue Mieter gibt es häufig nicht.