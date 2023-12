"ARD Story: Mit Vollgas in den Tod": Kritik zur Doku über den Münchner Sportwagen-Unfall

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich im Spätsommer 2019 auf einer Autobahn bei München ereignete. Ein Sportwagen verunglückte mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Wer am Steuer saß, blieb lange unklar. Die ARD-Doku "Mit Vollgas in den Tod" inszeniert den Fall, wie ein Krimi.

Die fürchterlichsten Bilder zeichnete die Auto-Dashcam einer Urlaubs-Heimfahrerin auf: In der neuen Doku "ARD Story: Mit Vollgas in den Tod" ist zu sehen, wie in einer schicksalshaften Nacht auf der Autobahn Garmisch-München im Spätsommer 2019 der Wagen der Frau, die zusammen mit ihrem Mann aus dem Urlaub heimreiste, von einem regelrechten Geschoss überholt wird. An dem erschrockenen Fahrer peitschte ein hochmotorisierter Sportwagen, der offensichtlich viel zu schnell fuhr, vorbei. Weniger später sieht die Frau, wie eine riesige Feuersäule aufsteigt. Ein tödlicher Unfall, ein Horror-Crash.

In der Presse ist schnell vom "Todesraser" die Rede. Der Wagen soll mit 305 Stundenkilometern über die Piste gedonnert sein. Und so erhöht sich der Druck auf die Familie des Verunglückten noch einmal mehr. Der Bruder des angeblichen Fahrers kann nicht glauben, was er Fürchterliches von der Polizei erfährt. Er hat den Bruder als verantwortungsvollen jungen Mann in Erinnerung und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass er andere Menschen gefährdet haben könnte. Was, wenn die Schilderung der Unfallnacht gar nicht stimmt?