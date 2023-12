Heftige Kritik an Louis Klamroth: Hat sich der "Hart aber fair"-Moderator falsch verhalten?

Nach der "Hart aber fair"-Ausgabe vom Montagabend steht Louis Klamroth in der Kritik. Nach 23 Jahren verabschiedete sich seine Co-Moderatorin Brigitte Büscher von der Sendung. Zahlreiche Zuschauer fanden Klamroths knappe Rede als "ganz schwach".

Neue Zeiten bei "Hart aber fair": Florida Entertainment zieht bald als neue Produktionsfirma die Fäden beim ARD-Talk. Bislang übernahm Frank Plasberg, ehemals Moderator der Sendung, mit seiner Firma Ansager & Schnipselmann diese Aufgabe. Am Montagabend lief die letzte von Ansager & Schnipselmann produzierte Ausgabe. Doch nicht nur das – am selben Abend verabschiedete sich auch Brigitte Büscher von der Sendung. Ein Ausstieg, der viele Zuschauerinnen und Zuschauer in trübe Stimmung versetzte.