"Das perfekte Dinner"-Gastgeberin sorgt mit "falschen Apfel" für Begeisterung

Kulinarische Köstlichkeiten warteten auf die "Perfekte Dinner"-Gäste am zweiten Tag in Lübeck. Regina arbeitete tagelang an ihrem Wahnsinns-Dessert - und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ihr "falscher Apfel" sorgte für Bewunderung.

Schietwetter in Lübeck und gedämpfte Erwartungen an die Gastgeberin: "Ich denke da an 'Schuster bleib bei deinen Leisten'", vermutet Jürgen (55) bei Regina (53) nicht gerade exotische Höhenflüge. "Klar würde ich gerne ein perfektes Dinner kochen", zeigt sich Regina dann aber nicht unambitioniert. Vor allem in einer Hinsicht nicht: "Wenn bei der Bewertung oft das Wort "wohlfühlen" vorkommt, bin ich glücklich."