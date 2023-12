"Höhle der Löwen": Janna Ensthaler über die "extremen Ausmaße" ihres Zeit-Ticks

Janna Ensthaler würde Kalender mit Taylor Swift tauschen

Dabei setzt sie auf sogenannte "Effizienz-Hacks", um Zeit zu sparen und sinnvoll zu nutzen: "Da ich so voller Tatendrang bin, liebe ich es wirklich, überall Zeit einzusparen." Ihr Mann lache oft über sie, weil das manchmal extreme Ausmaße annehme: "Ich trockne mir mit zwei Föhnen die Haare und mag Schuhe ohne Schnürsenkel." Auf die Frage, mit wem sie daher ihren Kalender gern einmal tauschen wolle, antwortet die 40-Jährige: "Mit Taylor Swift. Sie ist einfach ein Vorbild als Businessgirl." Die Sängerin arbeite hart, bleibe dabei aber authentisch. "Sie vergisst niemanden in ihrem Team und zahlt auch den Truckerfahrern Boni aus. Und: She knows how to take care of herself – sie weiß, wie man auf sich achtet."