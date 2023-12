Streaming- und TV-Tipps: Weihnachtsfilme, die Sie nicht verpassen sollten!

Die Weihnachtszeit ist ideal dafür geeignet, ein paar ruhige Tage zu verleben. Für viele Familien gehört dazu auch, den einen oder anderen Film zu schauen. Glücklicherweise halten die Streaming-Dienste und das lineare Fernsehen zahlreiche Optionen bereit.

Weihnachtsfilme bei Netflix Bei Netflix gehen in der Vorweihnachtszeit zwei vielversprechende Filme online. „Family Switch“ startete am 30. November 2023 und ist eine klassische Körpertausch-Komödie. Die fünfköpfige Familie Walker besucht darin ein Planetarium. Dort begegnet sie einer Frau, die ihr den Wunsch erfüllt, zu sehen, wie sich die einzelnen Familienmitglieder fühlen. Am nächsten Morgen wachen die Eltern in den Körpern ihrer Kinder auf, während der jüngste Sohn im Körper des Hundes steckt und umgekehrt. In den Hauptrollen sind Jennifer Garner und Ed Helms zu sehen. Am 16. November 2023 startete „Best Christmas Ever“ bei Netflix. Darin stehen die alten Schulfreundinnen Charlotte und Jackie im Mittelpunkt. Jedes Jahr zu Weihnachten schickt Jackie ihren Freunden einen Newsletter, in dem sie mit ihrem aufregenden Leben angibt. Charlotte ist allerdings skeptisch ob des Wahrheitsgehalts. Durch einen Zufall landen Charlotte und ihre Familie kurz vor Weihnachten bei Jackie und ihrem Ehemann und sind durch starken Schneefall zum Bleiben gezwungen. Dabei kommen verschiedene Geheimnisse ans Licht. Die Hauptrollen spielen Heather Graham, Brandy Norwood und Jason Biggs.

Weihnachtsfilm-Highlight bei Amazon Prime Bei Amazon Prime kann seit dem 1. Dezember 2023 der Film „Candy Cane Lane“ gestreamt werden. Darin möchte Eddie Murphy als Chris Carver nach mehreren erfolglosen Versuchen endlich den Dekorationswettbewerb in seinem Viertel gewinnen. Dabei geht er ein Geschäft mit der Ladenbesitzerin Pepper ein, die seine Weihnachtsfiguren zum Leben erweckt. Es stellt sich allerdings heraus, dass Pepper eine böse Elfe ist und für ihren Dienst eine Gegenleistung verlangt. Neben Eddie Murphy spielen unter anderem Tracee Ellis Ross, Jillian Bell und Nick Offerman mit.

Weihnachtsklassiker im Fernsehen Die ARD setzt in der Vorweihnachtszeit vor allem auf Klassiker. So zeigt sie seit dem 3. Dezember 2023 in mehreren Wiederholungen die Märchenverfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Da die Co-Produktion der DDR und der Tschechoslowakei im Jahr 1973 entstanden ist, feiert sie in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.

Zu Heiligabend ist der Film um 13:15 Uhr in der ARD zu sehen, ein weiteres Mal am ersten Weihnachtstag um 9:40 Uhr. Wer nicht auf die Uhr schauen will, der kann den Film bis zum 3. Januar 2024 in der ARD-Mediathek ansehen, wann er möchte.