James Cameron verrät Details über "Avatar 3": Dieser Hollywood-Star ist dabei

Kate Winslet kehrt zurück: Wie US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat James Cameron am Dienstag bestätigt, dass er gemeinsam mit dem "Titanic"-Star an "Avatar 3" arbeitet. Die Schauspielerin war bereits bei Teil zwei, "Avatar: The Way of Water", involviert. Im dritten Film des fünf Milliarden Dollar teuren Franchise soll Winslet erneut in die Rolle von Ronal schlüpfen, wie Cameron im Interview mit dem "People"-Magazin bekannt gab.