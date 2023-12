"40 Jahre Formel Eins": Kritik zum Jubiläum der legendären Kult-Musiksendung

Kaum mehr vorstellbar, aber wahre Geschichte: Lange vor den TikTok-Stars waren Fernsehmoderatoren wie Peter Illmann, Ingolf Lück oder Kai Böcking die größten Influencer in Deutschland. Musikalisch gesehen. An diese Zeit erinnert die Kabel-Eins-Musikshow "40 Jahre Formel Eins", die den Aufbruchsgeist der 80er-Jahre wieder aufleben lässt.

Peter Illmann, Ingolf Lück und Kai Böcking erinnern sich nun also in der zweistündigen Show an legendäre Sendungsmomente. So blickt man etwa noch einmal auf die Premiere des stilbildenden "Sledgehammer"-Videos von Peter Gabriel oder auf den Wirbel rund um Michael Jacksons "Thriller" zurück. Der zugehörige Musik-Clip durfte seinerzeit wegen vermeintlich jugendgefährdender Wirkung erst nach 22.00 Uhr gezeigt werden.

Übrigens: Streng genommen liegt der Jubiläumstag schon eine Weile zurück. Die erste Ausgabe wurde am 13. April 1983 gezeigt und ist eine echte Empfehlung bei Youtube, wenngleich dort nur in Auszügen zu sehen. Moderator Peter Illmann sitzt in einer Art Bus, umgeben von wild wippenden Jugendlichen. Gezeigt wurden die Neuzugänge in den Charts, dazu gab es einen Blick auf die internationalen Ranglisten. Musikalisch ergab sich ein wilder Genre-Mix, der heute in dieser Art im TV völlig ausgeschlossen wäre. Den Auftakt machte Rainhard Fendrich, der gar selbst mit im Bus saß. Es folgten unter anderem Hoffmann und Hoffmann, Whitesnake, Willem, Nino de Angelo, Michael Jackson, Eurythmics. Kajagoogoo und Divine.