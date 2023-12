Tom Kaulitz wurde Opfer einer Betrugsmasche: "Weil ich Mama helfen wollte"

Zufällig habe er "in meine Rechnungen geguckt und denke so: Ich habe heute doch nicht drei Bestellungen auf Amazon gemacht." Im Anschluss richtete er sich mit einem Appell an seine Fans: "Passt wirklich auf! Zu Weihnachten ist die Kriminalität hoch."

Beruflich sieht es besser für den Musiker aus. Er und sein Bruder Bill gewannen zuletzt mit Schützling Malou Lovis Kreyelkamp die diesjährige Staffel von "The Voice of Germany" (ProSieben / SAT.1). "Wir sind auf einem All Time High in unserem Jahr", erklärten die Zwillinge.