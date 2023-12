"Ich dreh ab ...": Spitzensportler im Kampf mit Ravioli beim "perfekten Dinner"

Jürgen aus Lübeck nimmt gerne Herausforderungen an. Der "Das perfekte Dinner"-Gastgeber nahm bereits an Triathlon-Challenges und sogar an einer Etappe der Tour de France teil. Doch sein Ravioli-Teig wird für den 55-Jährigen ein besonders harter Gegner.

"Ich dreh ab ...", "Das reißt ja ...", "Das wird alles nicht mehr": Obwohl es seine absolute Leidenschaft ist, befindet sich Jürgen aus gerade nicht in einer Grenzsituation seines Extremsports. Weder läuft, radelt und schwimmt er einen "Iron Man", noch fährt er mit den besten Rennradfahrern der Welt eine Etappe der Tour de France.

Das Menü: Nein, die Krise liegt (zu) weich in seinen Händen: Der Teig für seine Vorspeisen-Ravioli will nicht so wie der 55-jährige Hobbykoch aus Lübeck. Dabei hat sich der gelernte Landwirt und heutige Kaufmann für Kfz-Technik in puncto Knetmasse so viel vorgenommen: In seinem Menü gibt es mit Ravioli, Gnocchi und Topfenknödel gleich drei verschiedene Teige zu bewältigen.

Motto: Giro d'Italia Vorspeise: Essenz von Tomaten mit Ricotta-Ravioli Hauptspeise: Piccata vom Kalbsfilet Tomaten-Kräuter-Coulis / hausgemachte Gnocchi Nachspeise: Topfenknödel auf Zwetschgen-Portwein Kompott

Vielleicht liegt es an Jürgens unruhig verbrachter Nacht ("Mir ging so viel durch den Kopf"), vermutlich aber doch am zunächst fehlenden Kittstoff Eiweiß: Da kann der Gastgeber an Tag 3 seinen Ravioliteig noch so viel streicheln und an ihm zerren – er wird einfach nicht ideal. Krisensituation für Jürgen, der eigentlich mit stoischem Gemüt daherkommt. Seit elf Jahren Single und in seinem großen Haus allein lebend sagt er dennoch (oder deshalb?): "Das Leben ist schön, und man weiß nie, was noch kommt."

Wie ein Uhrwerk "haut er jeden Morgen erstmal Bio-Nackthafer in meine Kornquetsche", isst ein gesundes Müsli und schwingt sich regelmäßig auf eines seiner vielen Rennräder und Mountainbikes ("Das ist meine Familie"). Humor hat er auch: "Bock auf einen Dreier?" steht auf seinem Triathlon-Mottoshirt, das ihm "eine liebe Freundin" zu seinem 50. Geburtstag gestaltet hat. "Mehr Geschenk geht nicht", freut sich Jürgen stolz – und mehr Dreifachdeutigkeit sicher auch nicht.

Sportprogramm in Lübeck Sein "Giro d'Italia" umfasst an diesem Abend auch sportliche Betätigung für die Gäste: "Hab euch ein paar Spiele hingestellt", weist Jürgen die Truppe direkt nach dem Aperitif im Garten auf die Federball-Sets hin. "Krass, ich bin so großartig", lobt er sich ironisch selbst, als ihm im Nachgang doch noch sein Ravioli-Teig gelingt. Die Tomatenessenz, in der die Ravioli liegen, ist Jenny (22) dann etwas zu fettig ("Spüre das immer noch am Mund"). Mit der Piccata macht er sie nach eigenem Bekunden allerdings "richtig glücklich". Dem kann sich auch der Rest anschließen: Die Ravioli waren "vielleicht ein bisschen hart" (Megi, 48), aber sonst 31 Punkte und momentan Platz 2. Und vielleicht für sportbegeisterte Singlefrauen die Gelegenheit, das Dorf Stockelsdorf bei Lübeck ausfindig zu machen.