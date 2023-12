Frank Zander meldet sich aus dem Krankenhaus: "Daumen drücken"

Normalerweise findet am 22. Dezember eine große Weihnachtsfeier für Obdachlose im Berliner Estrel-Hotel statt, die von Schlagersänger Frank Zander organisiert wird. Doch ob der 81-Jährige dieses Jahr teilnehmen kann, ist noch unklar: Zander musste am Montag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut seinem Sohn Marcus Zander sei es ihm "von Tag zu Tag schlechter" gegangen. Nun meldete sich der "Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein"-Interpret via Instagram bei seinen Fans – und zeigte sich trotz allem zuversichtlich.

"Diagnose steht aber noch nicht zu 100 Prozent"

Zu einem Bild, das Zander mit erhobenem Daumen und markanter Brille in einem Krankenbett zeigt, schrieb Sohn Marcus eine Nachricht. Die Ärzte hätten "das Problem eventuell gefunden", das seinem Vater Schwierigkeiten bereitet hatte: "Die Diagnose steht aber noch nicht zu 100 Prozent – nur so viel: Wenn alles gut geht (und das hoffe ich sehr), wird er schnell und auch zu 100 Prozent wieder fit! Also Daumen drücken." Weiter heißt es: "Ich habe mit Vadder gerade gesprochen: Er lässt alle schön grüßen und sagt: 'N echt Berliner Ur-Gestein geht so schnell nicht kaputt. Das wird schon wieder!'"