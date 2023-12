Horror-Drehtag für Florian Silbereisen bei "Verstehen Sie Spaß?"

Schmerzhafte Dreharbeiten

"Euphoria"-Star Sydney Sweeney wurde beim Set von Spinne gebissen: "Katastrophe"!

Sydney Sweeney stand mit einer riesigen Jägerspinne vor der Kamera. Das Tier sollte ihr in die Unterwäsche kriechen. Doch dann wurde die Schauspielerin am Set ihrer neuen Liebeskomödie von der Spinne gebissen. In der Show von Jimmy Fallon berichtete der "Euphoria"-Star nun von dem Vorfall.

