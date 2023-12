Paukenschlag im "Temptation Island V.I.P."-Finale: Umut hat Gefühle für Verführerin Emma

Es ist ein Paukenschlag im großen „Temptation Island V.I.P.“-Finale. Nicht nur Denise zieht einen Schlussstrich in ihrer Beziehung mit Lorik, auch bei Umut und Jana-Maria scheint es keine gemeinsame Zukunft zu geben.

Umut gesteht Emma seine Gefühle

Während Mimi und Yannick sich als erstes Paar wiedersehen dürfen, steht für Umut und Verführerin Emma ein romantisches „Temptation-Date“ an. Bereits in der letzten Folge deutete die 22-Jährige an, dass ein Date zwischen ihr und Umut nicht gut gehen könne. Diese Vorahnung bewahrheitet sich schnell, als Umut Emma seine Gefühle gesteht: