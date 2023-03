"Verstehen Sie Spaß?": Gäste und Infos zur heutigen ARD-Show

Dieses Mal hat es bei "Verstehen Sie Spaß?" hat es unter anderen Howard Carpendale erwischt. Der Schlagerstar wurde bei einem Konzert von zahlreichen Pannen verfolgt. So erging es auch den übrigen Promis, die Gastgeberin Barbara Schöneberger vor versteckter Kamera in die Falle gelaufen sind. Mit dabei sind Sunnyi Melles, Markus Wasmeier, Matze Knop und weitere Gäste.

Babsis neue Streiche: Die vom SWR für den Einsatz im Ersten produzierte Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" wartet mit neuen "Verlade"-Spielchen auf, bei denen diesmal besonders einsatzfreudige Star-Gäste mitwirkten. Besonders wild treibt es die Charakterdarstellerin Sunnyi Melles, deren aktueller Kino-Erfolg "Triangle of Sadness" sogar ins Oscar-Rennen geht. Sie spielt bei "Verstehen Sie Spaß?" als "Lockvogel" eine exzentrische Fürstin, die auf Burg Tittmoning in Bayern Service-Personal an den Rand des Wahnsinns treibt.

Auf der anderen Seite des Streichespiels landet dagegen mit Howard Carpendale ebenfalls ein Stargast der Sendung, der dann auch im Studio begrüßt – und von Barbara Schöneberger nachträglich ein wenig getröstet – wird. Tatsächlich hatte die temperamentvolle Moderatorin besonders wild getrieben: Als versteckt agierende Strippenzieherin hinter den Kulissen sorgte sie – ausgestattet mit Walkie-Talkie und Fernsteuerung – dafür, dass bei Carpendales Auftritt bei der "Schlagernacht des Jahres" in Frankfurt am Main so ziemlich alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann. Pleiten, Pech und Pannen eben!