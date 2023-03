Fußball-EM 2024: Wann und wo die Deutschland-Spiele übertragen werden

Wo findet die EM 2024 statt?

Alle Spiele der Europameisterschaft werden in Deutschland stattfinden. Es ist die zweite EM in der Bundesrepublik: Schon 1988 richteten die Deutschen das Sport-Event aus. Die Nationalelf kam damals bis in Halbfinale, wo sie gegen die Niederlande verlor. Insgesamt wird in zehn deutschen Städten gespielt, darunter Berlin, Hamburg, München, Dortmund und Köln.