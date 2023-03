Lola Weippert: Im Mini-Bikini kündigt sie an: "Ich lösche jetzt mein Instagram" – Hier erfahrt ihr warum!

Lola Weippert will nach eigenen Angaben eine "magische" und "transformierende" Reise unternehmen. Um sich darauf vorzubereiten, kündigte die 26-jährige nun prompt an, ihren Instagram-Account löschen zu wollen.

Sie ist dann mal weg, und das löst bei einer Social-Media-Persönlichkeit mit gut 500.000 Instagram-Abonnenten unweigerlich ein mittleres Kommentar-Beben aus. Lola Weippert will der Bilder-Plattform den Rücken kehren. In einer Videobotschaft kündigte die RTL-Moderatorin ("Temptation Island", "Princess Charming") eine Auszeit an.

"Es gibt da noch eine kleine Sache, die ich Euch sagen möchte", spricht die 26-Jährige im ultraknappen Bikini lächelnd in die Kamera: "Ich werde jetzt Instagram löschen. Also: Tausend Dank bis hierhin für all Eure Unterstützung, für die vielen wundervollen Jahre!"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Lola Weippert: "Die wahrscheinlich lebensveränderndste Reise meines Lebens" Hintergrund der Entscheidung ist die "wahrscheinlich lebensveränderndste und transformierendste Reise meines Lebens", die Weippert bereits in einem vorangegangenen Post angekündigt hatte. Offenbar geht es dabei um eine Yoga-Ausbildung. Sie werde "3 Wochen lang von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends lernen" und erwarte Antworten auf die Fragen: "Wer bin ich? Was ist meine Vision? Warum bin ich hier? Was sind meine Themen? Woran darf ich arbeiten? Was darf ich lernen?"

Im Video-Post begründet sie nun, warum sich die Reisepläne nicht mit ihren Social-Media-Aktivitäten vereinbaren lassen: "Ich möchte mich auf die kommende magische Reise so tiefgehend wie nur möglich einlassen, und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich komplett abschalten kann." Sie werden nun drei Wochen nicht arbeiten und sei "gespannt, wie es danach weitergeht".

Betroffenen Reaktionen ihrer Follower trat Lola Weippert mit einer bedeutsamen Richtigstellung entgegen: "Bevor es jemand falsch versteht", schreibt sie in einem ergänzenden Textbeitrag: "Ich lösche die App, ich bin nicht für immer weg."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lola – Moderatorin ???? (@lolaweippert)