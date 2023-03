"Die Höhle der Löwen": Alle Infos zu den Investoren, Start-ups und Gastinvestoren der 13. Staffel

Am 03.04.2023 fällt der Startschuss zur 13. Staffel „Die Höhle der Löwen“ auf VOX. Jeweils montags um 20.15 Uhr können neun neue Folgen mitverfolgt werden. Hier finden Sie unter anderem die Investoren, Überraschungsgäste und Start-ups der neuen Staffel.

Am 19. August 2014 wurde bei VOX die erste Folge der Sendung „Die Höhle der Löwen“ ausgestrahlt (auch bei RTL+). Das Konzept der Show ist eine Adaption des englischsprachigen Formats namens „Dragon´s Den“. Als Investoren agierten in der Premierenstaffel Frank Thelen, Jochen Schweizer, Judith Williams, Vural Öger und Lencke Wischhusen. Inklusive der 12. Staffel wurden bisher 597 Start-up Ideen vorgestellt. Für 297 dieser Geschäftsvorstellungen griffen die Investoren mit insgesamt über 50 Millionen Euro tief in ihre Taschen.

Die Investorinnen und Investoren An den Investoren wird sich im Vergleich zur vorherigen Staffel einiges ändern. Schon länger war klar, dass Georg Kofler und Nico Rosberg sind nicht mehr mit von der Partie sein würden. Später wurde dann bekannt, welche Unternehmerinnen und Unternehmer die beiden Veteranen ersetzen werden: Mit Janna Ensthaler und Tillmann Schulz kommen zwei neue Löwen in die Jury hinzu. Star-Unternehmerin Judith Williams wird in dieser Staffel zunächst das letzte Mal in der Show zu sehen sein: Nach dem Tod ihres Vaters, der jahrelang an Alzheimer litt, möchte sich die Power-Frau Zeit nehmen, um für ihre Mutter da zu sein. Über diese Erfahrung hat Judith Williams im exklusiven Interview mit prisma gesprochen. Weitere Infos zu Judith Williams in "DHDL" finden Sie außerdem hier.

Die neue DHDL-Jury:

Ralf Dümmel

Nils Glagau

Carsten Maschmeyer

Dagmar Wöhrl

Janna Ensthaler

Tillmann Schulz

Judith Williams Diese Start-ups sind mit dabei Zwar hat VOX natürlich nicht alle teilnehmenden Start-ups verraten. Einige Infos sind jetzt trotzdem schon an die Oberfläche gedrungen. Das Start-up "Lockard" präsentiert ein neuartiges Portemonnaie, das sich je nach Bedarf um einzelne Module erweitern lässt, beispielsweise einem Fach für Apples Sachenfinder-Gadget Airtag. Beim "Deckenblitz" handelt es sich um einen speziellen Markierstift, der das Überkopf-Streichen von Decken erleichtern soll. "Veprosa" hingegen ist ein Food-Start-up, das proteinreiche Saucen für diverse Hauptgerichte produziert. Und die "Starchefbox" möchte gerne als Lieferdienst für Gourmet-Gerichte durchstarten.

Promis mit Gastauftritten Wie aus anderen Staffeln gewohnt, werden einige Promis als Überraschungsgäste in der Show auftreten. Auch sie hoffen auf eine Idee, in die es sich zu investieren lohnt. In dieser Staffel wird Fußballprofi und Model Rurik Gislasson, Extremsportler Joey Kelly und der erfolgreiche Sternekoch Alexander Hermann mit von der Partie sein.