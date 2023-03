"DHDL": Judith Williams gibt Show-Pause nach Schicksalsschlag bekannt

Für die kommenden Staffeln der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" stehen große Veränderung an. Kürzlich verkündete Nico Rosberg eine Pause als Löwen-Investor machen zu wollen. Nun möchte auch Judith Williams sich für eine gewisse Zeit von der Sendung verabschieden. Der Grund dafür ist ein Verlust in der Familie.

"Die Höhle der Löwen" (VOX) steht vor großen Veränderungen: Nach Nico Rosberg kündigt nun auch Judith Williams eine Pause als Investorin an. "Wie ihr gemerkt habt, gab es hier immer weniger Persönliches von mir selbst", schreibt Williams bei Instagram: "Ich möchte ehrlich sein, ich konnte einfach nicht." Zu einem gemeinsamen Foto mit ihrer Mutter schreibt sie weiter: "All meine Kraft brauchte ich für meine Eltern und meine Familie."

Der Gedanke, beide Eltern auf einmal zu verlieren habe ihr viel abverlangt, gesteht die 52-Jährige: "Ich schaute mich um und sagte mir: 'Judith bleibe dankbar für alles, es ist normal, dass Eltern irgendwann diese Welt verlassen.' Und doch macht es was mit dir, was in die Tiefe geht, viel tiefer, als du dachtest."

An ihre Fans gewandt fragt sie: "Gibt es also einen schöneren Grund um bei DHDL zu pausieren, als Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht." Ihre Mutter Carol Williams sei immer für sie da gewesen, habe ihr in schwierigen Situationen die Hand gereicht. Nun benötige Carol Hilfe: "Wir gehen einen Weg, den viele gehen müssen, den Kampf mit Krebs. Wir schauen uns in die Augen, ohne Worte wir sind ein Team."