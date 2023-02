"I'm back, baby": Arnold Schwarzenegger in seiner ersten TV-Hauptrolle bei Netflix

Arnold Schwarzenegger wird zum ersten Mal in seiner Karriere in eine TV-Hauptrolle schlüpfen. Netflix veröffentlichte am Montag erste Informationen rund um die ebenso actionreiche wie humorvolle Serie "Fubar" mit dem "Governator".

"Das kriegt man dafür, wenn man sentimental wird", ruft Ruth (Fortune Feimster), nachdem er Luke einen Klaps in dessen Weichteile gegeben hat. Es ist erste Lacher aus der am Montag in einem Teaser angekündigten Netflix-Serie "Fubar". Der Gag: Luke wird von niemand geringerem gespielt als dem Star des Action-Kinos der 1980er schlechthin: Arnold Schwarzenegger.

Nachdem "Arnie" es in den USA als Politiker bis zum Gouverneur von Kalifornien gebracht hat, steht er nun also wieder vor der Kamera. Bis auf den Teaser gibt es allerdings vorerst noch keine Informationen rund um die Action-Komödie. "Alles andere ist noch streng geheim, außer, dass er wohl einen Eisbeutel braucht", schreibt der Streamingdienst neckisch in einer Ankündigung.

In "Fubar" schlüpft der einstige "Terminator" erstmals in eine TV-Hauptrolle. "I'm back, baby", sagt der 73-jährige Hollywoodstar gewohnt cool in dem kurzen Videoteaser. Mit qualmender Zigarre, einem krassen Motorrad und zähen Sprüchen ist der Hollywood-Star als CIA-Agent zu sehen – und zwar an der Seite von Monica Barbaro, die in der Serie die Tochter von Arnies Charakter Luke verkörpert. Auch sie ist für die CIA tätig – doch beide halten ihre Beschätigung voreinander geheim. Erst durch einen Zufall kommt die Wahrheit ans Licht.

Nick Santora : "'Fubar' ist mit Abstand das surrealste Projekt meiner Karriere" Der Start der Serie ist für den 25. Mai geplant. In einem Rundbrief an seine Fangemeinde versprach Schwarzenegger am vergangenen Montag, dass "Fubar" die Zuschauerinnen und Zuschauer eine ganze Staffel lang zum Lachen bringen würde. Das sei seine Antwort auf die schier endlosen Fragen, wann er denn wieder eine große Action-Komödie wie "True Lies" drehen würde.

Den internationalen Cast um den Kult-Schauspieler und Barbaro ("Chicago Justice", "Top Gun: Maverick") ergänzen unter anderem Gabriel Luna ("Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle ("Transformers") und Jay Baruchel ("The Kindness of Strangers"). Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora produzieren die einstündigen Episoden.

"Fubar" sei mit Abstand das surrealste Projekt seiner Karriere, betonte Santora. "Ich bin mit Arnold-Schwarzenegger-Filmen aufgewachsen. Ich habe meinen Vater um ein paar Dollar geprellt, damit ich ins Kino rennen und den größten Star der Welt auf der Leinwand sehen konnte", erinnert sich der Produzent in einem von Netflix veröffentlichten Statement. Ein Drehbuch für Schwarzenegger zu entwickeln sei "unglaublich aufregend" für ihn. "Ich habe immer gestaunt, wie witzig Schwarzenegger sein konnte, während er gleichzeitig Leuten in den Hintern trat... Deshalb wollte ich, dass 'Fubar' eine urkomische CIA-Spionagekomödie wird, gemischt mit packender Action!"