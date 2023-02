"Tatort: Was ist das für eine Welt?": TV-Kritik zum ARD-Krimi

"Ich weiß, das klingt wahrscheinlich unglaubwürdig", sagt im neuen Wiener "Tatort: Was ist das für eine Welt?" ein Befragter zu den Ermittlern Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). "Nein, gar nicht unglaubwürdig", antwortet der alte Hase Eisner und fährt nach kleiner Kunstpause fort: "Wir sind in Österreich."

Tatsächlich kann man immer wieder staunen im neuen Fall der Wiener, der den schönen Titel "Was ist das für eine Welt?" trägt. Staunen über verborgene, zum Teil wundersame Facetten im Leben des Personals dieses Krimis. Dabei ist die Geschichte erst mal unspektakulär. Marlon Unger (Felix Oitzinger), zu Beginn sieht man ihn als Teil einer Radsportgruppe bei der Ausfahrt, kommt beim Nachhausekommen durch eine Messerattacke vor der Wohnungstür ums Leben. Das 29-jährige Opfer stellt sich als hochpotenter und allseits beliebter Mitarbeiter einer IT-Beraterfirma heraus, die Arbeitsabläufe in Betrieben optimiert und sich dabei oft Feinde macht -weil Menschen aufgrund der Expertise von Ungers Firma entlassen werden.

Mit der Zeit ist Moritz Eisner fast schon genervt von den Lobeshymnen auf das Opfer – denn alle Ermittlungen laufen ins Leere. Und doch gibt es schließlich ein paar "unglaubwürdige" Gespräche und Charaktere später Hinweise, denen das ermittelnde Trio nachgehen kann. Im meist nächtlichen Ambiente, das durch den Soundtrack der Wiener Kultband Kreisky befeuert und vom jungen Schweizer Kameramann Ioan Gavriel in poetischen Stadtaufnahmen eingefangen wird, tauchen die Ermittelnden in eine Reihe unterschiedlicher Leben ein, die allesamt ihre Geheimnisse haben.

Geschichte voller kreativer, geheimnisvoller Figuren

Wer den exzellenten Münchner "Tatort: Lass den Mond am Himmel stehen" vom Juni 2020 gesehen hat, weiß um die Kunstfertigkeit des österreichischen Autorenduos Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Im "Tatort: Was ist das für eine Welt?" haben die beiden nun wieder eine Geschichte voller kreativer, geheimnisvoller Figuren gebaut, die spannend anzuschauen sind. Geschickt wird mit Erwartungen des Publikums gespielt und gebrochen. "Was ist das für eine Welt?" ist sicher der – im positiven Sinne – anspruchsvollste Wiener Beitrag seit einiger Zeit. Dazu noch wunderschön anzusehen, was an der Regiearbeit der vielfach ausgezeichneten Cutterin Evi Romen liegt.