"GNTM": Sturm, Stromausfall und Panik im Zelt

So hatte sich Heidi Klum und ihr Team die zweite Folge von "GNTM" auf ProSieben (auch bei Joyn) nicht vorgestellt. Ein heftiger Sturm hatte die ganze Westküste Amerikas im Griff, genau zu dem Zeitpunkt wollten die Models den Entscheidungswalk am Strand machen. Das Unwetter und ein überraschender Stromausfall versetzte die Kandidatinnen in Angst und Schrecken. Doch nicht nur der Vorfall strapazierte die Nerven der Nachwuchsmodels.

Wie üblich, war es ein besonders freudiger Moment für die Models als sie in die Luxusvilla in L. A. einziehen durften. Doch der erste Eklat ließ nicht lange auf sich warten, denn Elsa entpuppte sich nicht als Tierfreundin. "Das ist Wildfuchs", erklärt die Wienerin stolz und hielt ein Stück Stoff hoch. Bei den übrigen Models kam der Pelz nicht gut an, bis auf bei Jülide, die mit ihrem "Fachwissen" glänzte. Sie fand das tote Tier als Kleidungsstück nicht schlimm, da ja "beim Tier der Pelz nachwachsen kann". Ahja.....Gut, das Katherine sie aufklären konnte und ihr erklärte, dass die Tiere dafür gehäutet werden müssen.

Als Nächstes stand ein Shooting auf dem Plan, das direkt in der Villa am Pool stattfand. Mit einer Besonderheit - Heidi Klum übernahm den Job des Fotografen. Die Models durften sich aus schwarz, weißer Bademode ein Teil aussuchen und sich selbst dafür stylen. Angetreten wurde in Duellen, wobei eine der beiden sicher in die nächste Runde kam und die zweite zur Wackelkandidatin wurde. Bei dem Duell Mirella gegen Emilia fielen Heidi Klum direkt die langen Haare von Emilia ins Auge. "Mega, da haben wir ja einiges zum Schneiden beim Umstyling!", scherzte die Modelchefin, auch wenn ihre Kandidatin das nicht so lustig fand.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Das fand ich ein bisschen peinlich vor so einem Topmodel” Während die anderen Models in der Villa für ihr Duell übten, wollte Zoey darauf verzichten. Somit konnte auch ihre Partnerin Somajia sich nicht vorbereiten. Das rechte sich. Vor Heidis Kamera wussten beide nicht so recht, wie sie posieren sollten. "Ich habe mich schon ein bisschen hilflos gefühlt", erklärte Somajia nach dem Shoot. Nach den kritischen Fragen der Modelchefin, platzte es dann aus Somajia raus:"Tatsächlich wollte ich ja das wir üben, aber du wolltest ja nicht üben". Zu allem Übel für die 21-Jährige, ging der Punkt dann dennoch an Zoey. "Ich war mir schon sicher, dass ich das richtig gut gemacht habe!", strotzte sie im Anschluss vor Selbstbewusstsein.

Am nächsten Morgen sollte der Entscheidungswalk am Venice Beach stattfinden. Während draußen am Strand nur ein wenig Wind pustete, übten die Models im Zelt ihren Gang und zogen sich um. In bunten Strandkleidern mit langer Schleppe wollten sie sich präsentieren. Unterstützung gab es von Supermodel Elsa Hosk. Mit Kandidatin Elsa hatte das Victoria-Secret-Model allerdings mehr zu tun. Das Kleid schien der 18-Jährigen zu lang, außerdem waren ihre Schuhe zu klein und Elsa war einfach unzufrieden. "Das fand ich ein bisschen peinlich vor so einem Topmodel”, so Zeoy's Meinung dazu. Das sollte noch später auf die Wienerin zurückfallen, denn Elsa Hosk berichtete Heidi von dem Vorfall. Für die Modelchefin ein No-Go, sich über ein Kleid eines Kunden zu beschweren. Damit kassierte Elsa ein Minuspunkt.

Sturm, Stromausfall und Panik im Zelt Doch so langsam bemerkte das GNTM-Team, dass draußen mehr als nur ein Sturm aufzog. Schnell wurde der Himmel dunkel, Möbel flogen über den Strand und das Zelt, in dem die Models und das Team Unterschlupf gefunden haben, drohte weggeweht zu werden. Dann wurde der Schock noch größer. Plötzlich fiel der Strom im Zelt aus und alle standen im Dunklen. Panik machte sich langsam breit. "Das ist eine Katastrophe" oder "Ausnahmezustand" war von den Models immer wieder zu hören. Dann standen endlich mehrere Autos bereit, um die Models zu evakuieren und den stürmischen Schauplatz zu verlassen.

Das Wetter machte ein Entscheidungswalk unmöglich, somit musste in dieser Woche kein Mädchen die Sendung verlassen.