"Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt": TV-Kritik zur heutigen ARD-Sendung

Nach einem Streit seiner Eltern verschwindet der 13-jährige Denis (Lior Kudrjawizki) gemeinsam mit seinem Vater Vinko (Dusan Bucan) auf einem Pferd in die kroatische Nacht. Am nächsten Morgen ist der Vater tot: Er wurde erschossen. Denis aber wird unversehrt gefunden. Für Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) beginnt ein komplizierter Ermittlungsprozess mit vielen Verdächtigen: "Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt" (Regie: Michael Kreindl, Buch: Ulf Tschauder) ist der 13. Film der Reihe, den das Erste nun erstmals zeigt.

Dunkle Familiengeheimnisse tun sich auf

Ähnlich wie in dem vorletzten Film "Tod im roten Kleid" (Erstsendung: Januar 2022) ist es auch diesmal der Zusammenprall unterschiedlicher Weltanschauungen, der eine große Rolle in dem Fall spielt: Denis' Mutter Ana (Karin Hanczewski, "Tatort") ist nur wegen der Beerdigung ihres Vaters zurück auf die Ranch ihrer Familie in Dalmatien gekommen. Eigentlich leben sie und Denis seit ihrer Scheidung vor neun Jahren in England. Dort möchte Ana eine Frau heiraten. Stand Vinko diesen Plänen im Weg und musste deshalb beiseite geschafft werden?