Ski-WM 2023: Toni Innauer verabschiedet sich als ZDF-Experte

Toni Innauer ist seit zwölf Jahren der Skispring-Experte beim ZDF. Nun soll damit Schluss sein. Der 64-Jährige wird bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica ein letztes Mal das Sportereignis begleiten. Ein Nachfolger für Toni Innauer steht bereits fest - Skisprung-Olympiasieger Severin Freund.

Toni Innauer nimmt Abschied: Zwölf Jahre nach seinem ersten Einsatz als Skisprung-Experte im ZDF ist der inzwischen 64-Jährige letztmalig in dieser Funktion vor der Kamera zu sehen. Am Sonntag, 26. Februar, ordnet er das Geschehen an der Schanze im slowenischen Planica zum letzten Mal für die TV-Zuschauer ein. Die Übertragung der 54. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Rahmen von "sportstudio live" startet an diesem Tag um 10.15 Uhr. Skispringen ist gegen 16.40 Uhr geplant. Am Samstag, 25. Februar, ist Innauer ebenfalls um etwa 12.05 Uhr im ZDF zu sehen. "sportstudio live" startet an diesem Tag bereits um 9.40 Uhr.

Severin Freund wird neuer ZDF-Experte Ein Nachfolger für Innauer steht schon fest: Severin Freund, der Skisprung-Olympiasieger von 2014, wird am Samstag, 11. März, beim Weltcup-Skispringen in Oslo erstmals als ZDF-Experte auftreten. Der 34-Jährige beendete seine aktive Skisprung-Karriere im März 2022. Zuvor hatte er unter anderem den Gesamtweltcup in der Saison 2014/2015, den Weltmeistertitel im Einzel-Wettbewerb bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2015 und bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2014 sowie die Goldmedaille mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2014 gewonnen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

ZDF berichtet live von der Ski-WM Toni Innauer erhielt 1976 in Oberstdorf als erster Springer fünfmal die Note 20 und wurde 1980 Olympiasieger. Nach einer schweren Knöchelverletzung im Dezember 1980 musste er seine Profisportler-Karriere im Alter von nur 22 Jahren beenden. Danach war Innauer unter anderem als Cheftrainer der österreichischen Nationalmannschaft erfolgreich.

Von den 54. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, die erstmals in Slowenien ausgetragen werden, berichtet das ZDF insgesamt an fünf Tagen live: Los geht es am Donnerstag, 23. Februar, um 14.15 Uhr. Nach einer kurzen Unterbrechung durch "Die Rosenheim-Cops" um 16.05 Uhr geht die Übertragung um 16.50 Uhr weiter. Am Freitag, 24. Februar, überträgt das ZDF zwischen 11.15 Uhr und 12.20 Uhr sowie zwischen 14.05 Uhr und 17 Uhr. Letzter Übertragungstag ist Dienstag, 28. Februar, ab 12.10 Uhr.

Als ZDF-Reporterinnen und Reporter sind Stefan Bier (Skispringen Männer), Eike Papsdorf (Skispringen Frauen), Peter Leissl (Langlauf) und Volker Grube (Nordische Kombination) im Einsatz. Sven Voss moderiert Langlauf und Nordische Kombination. Norbert König moderiert die Übertragungen vom Skispringen.