"Das Mädchen Rosemarie"-Darstellerin Nadja Tiller gestorben

Abschied vom Schauspieler und Maler

Hayden Panettiere trauert um ihren 28-jährigen Bruder

Hayden Panettiere ist in tiefer Trauer. Ihr jüngerer Bruder Jansen Panettiere, verstarb letztes Wochenende völlig unerwartet in New York. Die Schauspielerin hatte ein inniges Verhältnis zu dem Schauspieler, der unter anderem in "The Walking Dead" zusehen war. Jansen Panettiere wurde nur 28 Jahre alt.

