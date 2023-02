"ESC 2023": Wer wird Deutschland vertreten?

Vergangenes Jahr versandeten die großen Hoffnungen abermals: Deutschlands ESC-Vertreter Malik Harris und sein melancholischer Hit "Rockstars" gingen unter in Turin, am Ende stand der ernüchternde letzte Platz. Ein weiterer Eintrag in der langen Liste deutscher ESC-Enttäuschungen, aber dieses Jahr soll mal wieder alles besser werden: Neun Acts, die unterschiedlicher kaum sein könnten, präsentieren sich beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023: Unser Lied für Liverpool". Der respektive die Sieger werden Deutschland bei der größten Musikshow der Welt am 13. Mai in Liverpool vertreten. Da im Land des letzten Siegers Ukraine (Kalush Orchestra mit "Stefania") nach wie vor Krieg herrscht, war eine Ausrichtung dort undenkbar – die britische Hafenstadt bot sich als Ausrichter an.

Bunte Musikauswahl für den ESC

Acht von neun Acts galten als gesetzt, ausgewählt wurden sie von der ESC-Redaktion sowie einem beratenden Team aus nationalen sowie internationalen Musikexperten. Die Entscheidung fiel unter anderem auf Will Church ("Hold On"), Folk-Pop-Künstlerin Patty Gurdy ("Melodies Of Hope"), TRONG ("Dare To Be Different"), den Emo-Punkrockern Lonely Spring ("Misfit") und der extravaganten Pop-Sängerin Anica Russo ("Once Upon A Dream"). Des Weiteren wurden die düsteren Rocker Lord Of The Lost ("Blood & Glitter"), Popband Frida Gold ("Alle Frauen in mir sind müde") sowie Singer-Songwriter René Miller ("Concrete Heart") zum Vorentscheid geladen.