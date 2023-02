"Wer weiß denn sowas XXL": Mit Jauch und Lanz - Weitere Infos zur Show

Die Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas" startete vor siebeneinhalb Jahren im ARD Vorabendprogramm. Damals ist die beliebte Show gekommen, um zu bleiben. Heute Abend lädt Moderator Kai Pflaume zur Feier der 1000. Folge ein. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer XXL-Ausgabe und Gästen wie Günther Jauch und ZDF-Talker Markus Lanz.

Wer weiß denn sowas XXL Show • 18.02.2023

Wer hat denn so was schon mal gesehen? Günther Jauch, bekannt aus seiner eigenen traditionsreichen RTL-Quizreihe, erweist den ARD-Kollegen eine große Ehre. Er feiert in der Samstagabend-Show "Wer weiß denn sowas XXL" die 1.000. Folge der Rätselsendungen. Am 6. Juli 2015 wurde erstmals das beliebte Vorabend-Quiz mit Moderator Kai Pflaume und den beiden Kandidaten-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton ausgestrahlt. Nun spendiert das Erste eine Gala-Ausgabe – mit rotem Teppich, Liveband, jeweils 1.000-Euro-Geldbelohnungen für richtige Antworten sowie natürlich Star-Geburtstagsgästen. Günther Jauch kommt zum ersten Mal. Er tritt dabei gegen Markus Lanz an, die Talkshow-Ikone aus dem ZDF.

Und ein Ende der Show, scheint zum Glück, nicht in Sicht. Kai Pflaume freute sich zuletzt über einen Exklusivvertrag mit dem Sender. Den ganzen Artikel dazu finden Sie hier.

Elton oder Hoëcker? Wer schneidet besser ab? Sehr wahrscheinlich, dass auch das Studiopublikum rasch in Feststimmung gerät. Immerhin dürfte dann ja auch eine stattliche Gewinnsumme am Ende der Sendung unter den Besuchern verteilt werden. Außerdem wirft sich die gesamte Show diesmal in Schale.

In den bisherigen neun "Wer weiß denn sowas"-Staffeln wurden bislang bereits 11.988 Fragen gestellt und (teilweise richtig) beantwortet. Bei den Wissensshows in XXL-Länge kamen noch einmal 1.152 weitere originelle Quizfragen hinzu. Unterm Strich kann die Show also auf 13.140 verblüffende Fragen und überraschende Antworten zurückblicken.

Auch durchaus wissenswert: Die Anzahl der Siege aus den Hoëcker- und Elton-Teams hielt sich dabei in etwa die Wage. Die Bilanz fällt fair aus: bei rund 50 zu 50 Prozent.

