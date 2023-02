Spielberg mit Lobeshymne auf Tom Cruise: " Hast Hollywood den Arsch gerettet"

Teilnahme mit 97 Jahren

Hollywood-Legende Dick van Dyke singt in der US-Version von "Masked Singer"

Es war einer der größten Überraschungen in der Musik-Rateshow "The Masked Singer". In der US-Version der Sendung trat ein Gnom vor die Jury auf die Bühne. Als die Maske des Kandidaten fiel, war das Erstaunen groß. Hinter der Tarnung verbarg sich "Mary Poppins"-Star Dick van Dyke. Die Schauspiel-Legende unterhielt mit seinen stolzen 97 Jahren das Publikum. "Es war das Seltsamste, das ich je gemacht habe", so sein Fazit nach dem TV-Abenteuer.

