"Opernball 2023": TV-Krtik zum Wiener Tanz-Event auf 3sat

Zum 65. Mal in der Geschichte lädt der Wiener Opernball zum Tanz. Dabei hält die altehrwürdige Veranstaltung diesmal so machen Überraschungen bereit, auf die sich die internationale Prominenz freuen darf. Das glamouröse Event steht dabei ganz im "Dienst der Solidarität".

Opernball 2023 gesellschaftlicher Event • 16.02.2023 • 21:10 Uhr

Die Ballsaison ist eröffnet: Umgeben vom Prunk tanzt hier die Crème de la Crème der internationalen Prominenz. Kulturschaffende, Unternehmer und Politiker und andere "wichtige" Leute sind zu Gast beim legendären Wiener Opernball. Bei diesem traditionsbehafteten Ereignis geht es jedoch keineswegs nur darum, zu sehen und gesehen zu werden: "Ein willkommenes Zeichen der Normalisierung unseres gesellschaftlichen Lebens" – so beschreiben die Verantwortlichen der Wiener Staatsoper die diesjährige Veranstaltung.

Große Hilfsaktion für "in Not geratene Menschen" Nach langjähriger Corona-Pause wird nun also wieder gefeiert – und das bereits zum 65. Mal in der Geschichte. Der Ball falle jedoch, so wird betont, auch in eine Zeit, die ganz neue Herausforderung stellt. "Viele Menschen in unserem Land werden in diesem Winter mit bisher unbekannten Problemen in der Bewältigung grundlegender alltäglicher Situationen konfrontiert sein", schreiben die Organisatoren online. Daher stelle sich der Wiener Opernball auch in den "Dienst der Solidarität".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Initiatoren starten eine große Hilfsaktion für "in Not geratene Menschen" in Österreich: Neben dem ORF kooperieren auch Hilfsinstitutionen wie Caritas, die Diakonie, das Hilfswerk Österreich, das Österreichische Rote Kreuz, der Samariterbund und die Initiative "Österreich hilft Österreich", um Spendengelder zu sammeln, den Fokus auf Missstände zu lenken und das gesellschaftliche Bewusstsein zu stärken. Der österreichische Sender wird seine Programme in den Dienst des Fundraisings stellen. Aufschläge auf die Eintrittskarten und den gastronomischen Umsatz generieren weitere Spenden.

Mirjam Weichselbraun wird durch den Abend führen Ab 21.10 Uhr wird das Event live aus der Wiener Staatsoper wie schon vor der Pandemie bei 3sat übertragen. Die Ankunft der Gäste kommentieren Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohelnoh ebenso wie die Eröffnung (ab 21.45 Uhr) und das Fest (ab 23.10 Uhr). Rund 150 Paare, bestehend aus dem Jungdamen- und Jungherrenkomitee in weißen Ballkleidern und Fracks, werden den Ball feierlich eröffnen. Es folgen künstlerische Darbietungen der Wiener Staatsoper. Ein Team aus Moderatoren – allen voran Mirjam Weichselbraun (seit 2011) – führt durch den Abend. Der Fernseh- und Radiomoderator sowie "Mr. Songcontest" Andi Knoll steht den Kolleginnen Nadja Bernhard, ehemalige Italien- und USA-Korrespondentin des ORF, und Teresa Vogl, Moderatorin und Schauspielerin, zur Seite. Auch Journalist Tarek Leitner ist mit von der Partie und kommentiert das Event.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (90). Der österreichische Unternehmer umgibt sich jedes Jahr aufs Neue mit einer prominenten Schönheit: Zu seinen Wiener Opernball-Begleitungen zählten in der Vergangenheit bereits Hollywood-Größen wie Melanie Griffith (2018) oder Goldie Hawn (2017). 2019 glänzte Elle Macpherson in einem schwarzen Traum aus Spitze an der Seite des Geschäftsmannes. Auch Reality-TV-Stars wie Kim Kardashian (2014) oder Paris Hilton (2007) ließen sich das Event in der Loge nicht entgehen. Zuletzt schwang Ornella Muti (2020) mit Lugner das Tanzbein. In diesem Lahr wird Lugner von Hollywood-Ikone Jane Fonda (85) begleitet. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft in ihrem Leben", soll er geschwärmt haben.

51 Stunden Umbau Eine Premiere gibt es in diesem Jahr auch: Es wird nicht nur eine Opernball-Lady geben, wie es zuletzt die 42-jährige Abgeordnete zum Nationalrat Maria Großbauer war, sondern ein ganzes Komitee. Das Organisatorinnen-Team besteht aus Nadja Swarovski, Birgit Reitbauer vom "Steirereck", sowie den PR-Profis Katha Häckel-Schinkinger und Maryam Yeganehfar, wie Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić im Vorjahr bekannt gab. Für die gesundheitliche Sicherheit wurde so kurz nach der Pandemie gesorgt: Der Arzt Siegfrid Meryn fungiert als Covid-19-Sicherheitsbeauftragter.

Wie immer sind die Feierlichkeiten mit einem enormen Aufwand verbunden: Bis der Zuschauerraum in den Ballsaal umgebaut ist, vergehen 30 Stunden: Die Bestuhlung weicht einem Parkettboden, und ein Blumenmeer, das einer Landesgartenschau würdig wäre, findet seinen Platz im Haus am Opernring. Logen, Tische und Wände werden mit 650 Arrangements versehen und mit Gestecken aus zigtausenden Blumen und Pflanzen geschmückt. 500 Menschen verwandeln den Ballsaal in eine Opernbühne.

Opernball 2023 – Do. 16.02. – 3sat: 21.10 Uhr