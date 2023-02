"Volles Haus!": Neue SAT.1-Show mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp

Mit der neuen Nachmittagsshow "Volles Haus!" startet Ende Februar ein neues TV-Format auf SAT.1. Das Moderations-Duo Jasmin Wagner und Jochen Schropp laden das Publikum ein, über alltägliche Themen aus Beauty, Gesundheit oder Kochen zu sprechen. Was können die Zuschauer noch von der neuen Sendung erwarten?

Eine Küche mit Kühlschrank und sämtlichen Utensilien, ein gemütlicher Wohn- und Essbereich und dazu eine Garage nebst Wintergarten: Was nach einem üblichen Haus in der gutbürgerlichen Nachbarschaft klingt, ist die neue TV-Kulisse zur SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" (ab Montag, 27. Februar, werktags, 16.00 Uhr). In Köln wurde einiges auf die Beine gestellt – am Mittwoch hat SAT.1 die Räumlichkeiten stolz in einer Medienrunde präsentiert.

Viel Platz für das Moderatoren-Team bei "Volles Haus!" "Film und Fernsehen neigt dazu, etwas herzustellen, was zu Hause auch so aussehen würde", erklärte SAT1.-Senderchef Daniel Rosemann den Journalisten. "Wir haben dieses Set gebaut, damit etwas entstehen kann." Aber wer soll da jetzt einziehen, und worum geht es überhaupt in der neuen Show, die nun in einer eher untypischen Umgebung fürs Fernsehen produziert wird?

Das Motto der Show ist schon mal vielsagend: "Volles Haus, volles Programm." Das Moderatoren-Duo Jasmin Wagner und Jochen Schropp spricht in der neuen Kulisse ab 27. Februar live über alltägliche Themen, wie DIY oder Umstyling. Das komplette Haus werde für die Sendung genutzt, es soll also keine festen Moderationspositionen geben. In den verschiedenen Räumen werden Themen bespielt, die zu der jeweiligen Kulisse passen – das heißt: gekocht wird in der Küche, Themen rund um den Garten werden im Wintergarten besprochen. Natürlich ist in der neuen Heimstatt des SAT.1-Nachmittagsprogramms auch mit prominenten Besuchern ist zu rechnen. In den ersten Wochen werden zum Beispiel Bruce Darnell, Angelina Kirsch, Hardy Krüger Jr. und Simone Thomalla zu Gast sein.

"Wir sind nah dran an dem Prominenten" Zudem beinhaltet die insgesamt dreistündige, neu kuratierte SAT.1-Sendung jeweils eine verkürzte Folge von "Britt – Der Talk". Ein weiterer Fokus wird auf der Promi-Welt liegen, die durch "Bunte – live" gedeckt wird. Dort werden Redakteure über aktuelle Star-News berichten. "Wir sind nah dran an dem Prominenten. Unser Ziel ist es, dass unsere Redakteure direkt im Studio von ihren Begegnungen mit den Promis berichten können", erklärt "Bunte"-Unterhaltungschefin Stephanie Göttmann-Fuchs. Neben einer täglichen und aktuellen Berichterstattung werde es "Insider-Informationen aus unserer Redaktion in München" geben.

Zu den inhaltlichen Themenschwerpunkten gehören tägliche Doku-Soaps über Alltagshelden – auch über prominente. So wird unter anderem Sänger Menowin Fröhlich über seine Magen-Operation sprechen oder die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Lieselotte Reznicek sich bei ihrer Partnersuche begleiten lassen. Laut SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling werden die Zuschauerinnen und Zuschauer die Promis von einer neuen Seite kennenlernen und sie erleben, "wie wir sie noch nicht kennen".

Menschen sollen mit alltäglichen Themen angesprochen werden Bereits letztes Jahr sprach Rosemann von einem "Paradigmenwechsel", der bei SAT.1 ansteht – dieser Schritt soll mit "Volles Haus!" getätigt werden. "Wir haben uns gefragt: Was braucht SAT.1? Und das ist Leben und Ansprache", erklärte er am Mittwoch und fügte hinzu, dass die Nachmittagsshow "kein Magazin" wie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sei. "Hier wird es lange Strecken von Inhalten geben, und es ist ein anderes Genre." Dabei sollen Menschen mit alltäglichen Themen direkt angesprochen werden. Eßling sagt über den Ansatz: "Die Show ist in dem Moment, in dem die Zuschauer zu Hause ankommen". Durch die Inhalte könne das Publikum "runterkommen" und dabei "eskapistisch" sein. Die Dauer der Sendung begründete Rosemann mit der Antwort: "Wenn man etwas ändern will, dann reicht es nicht aus für eine halbe Stunde etwas zu ändern."

Moderations-Team schwärmt voneinander "Für mich ist es schön, live zu moderieren", freut sich Jasmin Wagner. "Ich finde es toll, dass wir eine direkte Ansprache an die Zuschauer haben." Dem stimmte auch Jochen Schropp zu: "Wir ergänzen uns einfach gut und haben die Möglichkeit, zu reagieren. Keine Woche wird gleich sein." Während den Proben sei zwischen den Moderatoren eine gute Freundschaft entstanden. "Ich bewundere Jochen sehr", schwärmte Wagner, "er hat in dem Bereich viel Erfahrung sammeln dürfen. Ich musste mit der Moderation pausieren."

Trotz ihrer Pause konnte Wagner, die den Opening-Song zur Show interpretiert, beim Casting überzeugen. "Jasmin ist ein ganz warmer Mensch", befindet Eßling. Sie löse ein "wohliges Gefühl" aus", und deshalb habe das Team auch auf sie gewartet, bis das Kind zur Welt kam. "Beide sind eine herzliche Kombination", schwärmte die Chefredakteurin von den Moderatoren. Oder, um es mit den Worten von Daniel Rosemann zu sagen: "Ein Vollprofi und die Wiederentdeckung einer tollen Frau".