"Wer weiß denn sowas?": Kai Pflaume freut sich über neuen ARD-Vertrag

Am 4. Oktober 1991 hatte Kai Pflaume seinen ersten Fernsehauftritt als Kandidat in der ARD-Fernsehsendung "Herzblatt". Damals hätte er wohl kaum gedacht, dass der Sender für viele Jahre sein Arbeitgeber sein wird. Der "Wer weiß denn sowas?"-Moderator steht für die ARD seit zwölf Jahren vor der Kamera und so soll es auch erstmal bleiben. Kai Pflaume kann sich über einen Exklusivvertrag für mindestens drei Jahre freuen.