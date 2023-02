"auslandsjournal spezial: Ukraine – ein Jahr im Krieg": Infos zur ZDF-Reportage

Angekommen in der bitteren neuen Realität nach der viel beschworenen "Zeitenwende": Die ZDF-Sendung "Ukraine – ein Jahr im Krieg", ein "auslandsjournal spezial", nimmt den 24. Februar 2022 zum Anlass, noch einmal auf den Ausgangspunkt dessen zurückzublicken, was für Millionen von Europäern lange als komplett undenkbar galt. Damals überfiel die russische Armee mit mehr als 100.000 Soldaten das Nachbarland.

Die Reporterin Antje Pieper kennt die verheerenden Zustände in der Ukraine bestens. In ihrer Auslandsreportage berichtet sie aus der Hauptstadt Kiew, aber auch aus Butscha, Hostomel und anderen Orten, die zu wichtigen Kriegsschauplätzen wurden.

Mehrere TV-Formate zum Thema Ukrainekrieg

Im ZDF ist die Sonderausgabe des "auslandjournals" in eine ganze Reihe von Sendungen eingebunden. "Unser Programmschwerpunkt rund um den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine zeigt das Ausmaß und Konsequenzen der Zeitenwende – global und national", sagt die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Die angespannte Weltlage, die aus Russlands Angriffskrieg resultiert, verlangt kontinuierlich nach umfassender Information über das aktuelle Geschehen und nach der fundierten Aufarbeitung der unterschiedlichen Perspektiven. Das bündeln wir rund um den 24. Februar 2023 in unseren Nachrichten- und Magazinsendungen, in einer Vielzahl von Dokumentationen, und vor allem in Form vielfältiger Berichte unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten", heißt es in Mainz.