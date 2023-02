"Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See": Infos zur neuen VOX-Datingshow

Perfekt zum Valentinstag suchen vier Single-Frauen in der neuen VOX-Datingshow "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" nach ihrem Herzblatt. Moderator Wayne Carpendale geht für die Liebes-Mission mit den Damen und 20-Single-Männern an Bord eines Kreuzfahrschiffes. Heute Abend startet die turbulente Reise.