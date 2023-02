"Ukraine – Krieg im Leben": Infos zur ARD-Doku von Vassili Golod

"Es gibt Tage ohne Luftalarm, an denen von außen alles ganz normal scheint", sagt Oleksandr Sintschenko. Seit beinahe einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Die Menschen vor Ort versuchen so gut es geht zu leben. Doch wie kann man einen Alltag leben, wenn die Angst zum ständigen Begleiter geworden ist? Wie ein normales Leben im Kriegszustand führen? Der ARD-Korrespondent Vassili Golod ist durch die Ukraine gereist und hat seine Erlebnisse in der heutigen Doku "Ukraine – Krieg im Leben" festgehalten.